Confirman la Detención de Dos Hombres Luego de Persecución en Reynosa; Les Aseguran Droga

Una situación de riesgo se registró la noche del miércoles 27 de mayo de 2026 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, luego de que usuarios de redes sociales reportaran la presencia de artefactos conocidos como “ponchallantas” sobre el bulevar José María Morelos y la avenida Praxedis Balboa.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, derivado de los hechos fueron detenidas dos personas, además del aseguramiento de un vehículo Ford Focus color negro y diversas dosis de hierba con características similares a la marihuana.

Detenidos en Reynosa Fueron Puestos a Disposición de la Autoridad Correspondiente

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones conducentes.