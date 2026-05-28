Confirman la Detención de Dos Hombres Luego de Persecución en Reynosa; Les Aseguran Droga

Una situación de riesgo se registró en Reynosa luego del reporte de ponchallantas sobre el bulevar Morelos.

Detienen a Dos en Reynosa, TamaulipasFoto: N+

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Detenidos dos hombres tras persecución en Reynosa; les aseguran droga y un vehículo. Conoce más sobre este incidente en el bulevar Morelos.

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