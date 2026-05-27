Perro Queda Atrapado Entre Cactus en Ensenada; fue Rescatado por Bomberos

Un perro quedó atrapado entre cactus y vegetación espinosa, por lo que fue rescatado la mañana de este miércoles 27 de mayo por bomberos voluntarios de la delegación San Vicente, al sur de Ensenada, luego de atender un reporte ciudadano que alertaba sobre la situación del animal. El canino fue liberado sin complicaciones y puesto a salvo tras las maniobras realizadas por los rescatistas.

De acuerdo con la información proporcionada, el reporte fue realizado por ciudadanos que detectaron al perro inmovilizado entre los cactus, aparentemente asustado y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ante la situación, elementos voluntarios acudieron al lugar para brindar apoyo y evitar que el animal sufriera lesiones mayores.

Rescatan a perro atrapado entre cactus en Ensenada.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron al perro atrapado entre la vegetación espinosa, lo que complicaba el acceso directo. Sin embargo, los bomberos realizaron las maniobras necesarias para retirarlo del área de riesgo sin causarle daños adicionales, logrando controlar la situación de manera segura.

Durante las labores, el animal se encontraba alterado debido al entorno y a la dificultad para moverse entre los cactus. Pese a ello, el personal logró acercarse y liberarlo sin que se reportaran incidentes durante la intervención realizada en la delegación San Vicente.

Una vez concluido el rescate, el perro fue puesto a salvo y retirado del área donde permanecía atrapado. Los bomberos voluntarios señalaron que la atención oportuna derivada del reporte ciudadano permitió actuar rápidamente y evitar que la situación empeorara.

El rescate se realizó durante la mañana del miércoles y concluyó sin complicaciones, permitiendo que el animal fuera liberado de la vegetación espinosa en la que había quedado atrapado en la zona sur de Ensenada.