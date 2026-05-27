Perro Queda Atrapado Entre Cactus en Ensenada; fue Rescatado por Bomberos

Las autoridades encontraron al perro inmovilizado y aparentemente asustado entre la vegetación espinosa.

Rescatan a Perro Atrapado Entre Cactus en San Vicente, EnsenadaFoto: Bomberos y Rescate San Vicente, B.C. México

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Un perro atrapado entre cactus en Ensenada fue rescatado sin lesiones por bomberos voluntarios. La intervención oportuna evitó que la situación empeorara. Infórmate sobre este exitoso rescate.

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