Madre se Reúne con sus Hijos en Baja California tras Alerta Amber Internacional

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la localización y reunificación de dos menores de nacionalidad estadounidense que contaban con una Alerta Amber internacional activa en el estado de Utah, tras un operativo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos.

El operativo fue encabezado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), bajo la coordinación de la Fiscal General del Estado, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Gracias a esta coordinación, los menores fueron ubicados en el puerto de San Felipe, donde se confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

Madre viajó a Baja California para el reencuentro

La tarde del miércoles, la madre de los menores arribó al país a través de la Garita Centro de Mexicali y posteriormente se trasladó a las instalaciones de la FGE en San Felipe para llevar a cabo las diligencias legales correspondientes ante el Ministerio Público.

Más tarde, con acompañamiento de autoridades, se dirigieron a la casa de resguardo Market Place Missions A.C., donde se concretó el reencuentro familiar en un ambiente seguro.

Las autoridades informaron que los menores permanecieron en todo momento bajo resguardo, priorizando su bienestar físico y emocional, y fueron entregados en óptimas condiciones a su madre.

APG