Madre se Reúne con sus Hijos en Baja California tras Alerta Amber Internacional

La madre viajó desde Estados Unidos a Mexicali para realizar las diligencias y concretar el esperado reencuentro con sus hijos

Madre de reúne con sus hijos en BCFoto: FGE

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Gracias a un operativo binacional, dos menores fueron reunidos con su madre en Baja California. La Alerta Amber internacional fue clave para su localización.

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