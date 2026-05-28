¿Quién Es Tim Payne y Por Qué Fue Elegido 'Jugador Favorito' del Mundial 2026?

Los usuarios de redes sociales volvieron a unirse para convertir a Tim Payne, jugador de la selección de Nueva Zelanda, en el futbolista 'desconocido' favorito en el Mundial 2026, y acá te decimos quién es el defensa neozelandés y por qué será apoyado por fans de diferentes nacionalidades.

La Copa del Mundo de la FIFA está cada vez más cerca, y para que te vayas preparando para disfrutar del magno evento, en notas previas te contamos cuándo es la inauguración en la Ciudad de México y dónde puedes conseguir las monedas conmemorativas de Banxico.

Debido a la cercanía del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, los aficionados han comenzado a demostrar su apoyo a sus respectivas selecciones, sin embargo un futbolista promete unir a los fans de otras partes del mundo.

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¿Quién es Tim Payne de Nueva Zelanda?

Es un futbolista de 32 años que actualmente juega para el Wellington Phoenix, equipo de la A-League de Australia, el cual representa desde el 2019. Su posición en el campo es la de lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como defensa central y pivote.

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland en el norte de Nueva Zelanda y comenzó su carrera juvenil como futbolista en el Auckland City FC. En 2012, firmó un contrato con el Blackburn Rovers, entonces equipo de la Premier League de Inglaterra.

Después de jugar en las categorías inferiores con el club inglés, regresó brevemente a su país y posteriormente se convirtió en jugador del Portland Timbers 2, cuando jugaba en la USL Championship, la segunda división de futbol en Estados Unidos.

Luego de su paso por territorio estadounidense, volvió a Nueva Zelanda para jugar con el Eastern Suburbs, club en el que jugó tres temporadas y fue campeón antes de firmar con el Wellington Phoenix.

¿Por qué Tim Payne fue elegido como el protagonista del Mundial 2026?

El creador de contenido Valen Scarsini designó al futbolista neozelandés como el jugador menos conocido del Mundial 2026 y propuso convertirlo en el protagonista del certamen, con la intención de que todos los fans se unan para apoyarlo.

La razón por la que eligió a Tim Payne fue porque el futbolista solo tenía un poco más de cuatro mil seguidores en su cuenta de Instagram y sus publicaciones solo alcanzaban los 200 likes. Además de que se desempeña como defensa y tendrá la labor de que Nueva Zelanda gane su primer partido en un Mundial, de los tres a los que ha asistido.

Una vez que la publicación de Valen Scarsini se hizo viral, el jugador neozelandés sumó más de medio millón de seguidores en Instagram tan solo en 24 horas y ha comenzado a recibir el apoyo de los aficionados de diferentes países. Incluso, se creó la leyenda "No Payne, No Gain" para mostrar el cariño a este futbolista.

Nueva Zelanda forma parte del Grupo G del Mundial 2026 y jugará contra Irán el 15 de junio en Los Ángeles, después se medirá ante Egipto el 21 de junio en Vancouver y finalmente se enfrentará a Bélgica el 26 de junio en Vancouver.

PPP