¿Quién Es Tim Payne y Por Qué Fue Elegido 'Jugador Favorito' del Mundial 2026?

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas para convertir a Tim Payne, jugador 'desconocido' de Nueva Zelanda, en el futbolista a seguir en el Mundial 2026.

Conoce Quién Es Tim Payne, Jugador de Nueva Zelanda, y Por Qué Fue Elegido Favorito del Mundial 2026Tim Payne juega como defensa en la selección de Nueva Zelanda. Foto: Getty Images

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