¿Cuándo Es la Inauguración del Mundial 2026? Fecha y Hora de la Ceremonia en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) acogerá en junio uno de los eventos deportivos más esperados del año: la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez se llevará cabo en tres países (México, Estados Unidos y Canadá).

Aquí te decimos la fecha exacta en que se inaugurará el Mundial 2026 con un magno evento en el Estadio Ciudad de México, así como un posterior encuentro de la Selección Mexicana.

¿A qué hora será la ceremonia? ¿Cuáles artistas estarán en el escenario? En N+ te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una celebración histórica el jueves 11 de junio de 2026, destacó la Federación Internacional de Futbol Asociación.

“En el Estadio Ciudad de México sonará la primera nota de un torneo que se vivirá entre Canadá, México y Estados Unidos, al unísono de una pasión compartida por el futbol que conecta a millones de personas en todo el mundo”, expresó.

En total habrá tres ceremonias de apertura, la primera en México y continuará en Canadá y Estados Unidos.

"Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleja tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global", enfatizó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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Ceremonia de apertura

La ceremonia de apertura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido inaugural, en la CDMX el jueves 11 de junio a las 11:30 hora local.

“Las puertas se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, ofreciendo un conjunto completo de experiencias, que incluyen activaciones exclusivas y recompensas previas al partido”.

El evento reunirá a algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial.

Entre los artistas que estarán en el escenario se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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México vs Sudáfrica

Posteriormente, a las 13:00 horas tiempo del centro de México, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Con ello, el Estadio Ciudad de México pasará a la historia como el primero en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA.

La Copa del Mundo 2026 se realizará en 16 ciudades sedes en México, Estados Unidos y Canadá, donde habrá 104 partidos.

Iniciara en la CDMX el 11 de junio y finalizará en Nueva York el domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium.

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Con información de N+.

spb