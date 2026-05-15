Ya Hay Fecha de Lanzamiento de App para Mundial 2026: Todo Esto Podrás Hacer desde tu Celular

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer la fecha de lanzamiento de la aplicación “México te invita”, que fue creada en colaboración con la Agencia de Transformación Digital con motivo del Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal también informó qué contendrá la app y cómo la podrán usar pobladores y visitantes en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

“Me atrevería a decir que es única en el mundo”, expresó la titular de Sectur hoy, 15 de mayo de 2026.

Video relacionado: Banco de México Pone en Circulación una Serie de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial.

¿Cuándo se dará a conocer la app?

De acuerdo con la funcionaria, la aplicación para el Mundial 2026 se dará a conocer la próxima semana.

“Es la app ‘México te invita’; el 21 de mayo se da a conocer para todo México, es algo único”, expresó.

Rodríguez además consideró que México será la mejor sede del evento deportivo, por su gente y anfitrionía; “el Mundial es la fiesta máxima del deporte y sin duda seremos la mejor sede”, manifestó.

Video relacionado: Mundial 2026: Advierten sobre Calor Extremo y Humedad en Partidos en Estas Zonas.

Esto podrás hacer con "México te invita"

La aplicación mostrará 90 rutas en México, por lo cual la gente que esté en algunas de las sedes de partidos (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) podrá saber qué ruta tomar, tanto en lo local como a otro destino en el país.

Asimismo, mostrará recomendaciones de qué comer y podrá hacer itinerarios por uno o varios días.

También dará resultados del Mundial y dirá a los usuarios dónde vivir el evento deportivo, tanto dentro como fuera de los estadios, indicó.

“Además te lleva a museos, te lleva a zonas arqueológicas y puedes reservar boletos para el Tren Maya o para Mexicana (de Aviación)”, agregó la secretaria de Turismo.

Finalmente, previó una gran derrama económica y empleo debido al turismo; recordó que la FIFA pronosticó 5 millones de visitantes, por lo que auguró un mes que generará prosperidad al sector.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb