Autoridades Migratorias de EUA Liberan a Diputado Mario López Hernández Luego de Retención
El también exalcalde Matamoros fue retenido por autoridades migratorias en el puente internacional Matamoros-Brownsville
La oficina del diputado federal del Partido Verde, Mario López Hernández, emitió un comunicado ante su supuesta detención por autoridades migratorias en el puente internacional Matamoros-Brownsville.
De acuerdo con los primeros reportes, fue liberado el diputado tras 14 horas, pero le fue retirada la visa.
¿Quién es Mario López Hernández?
Es un político y empresario mexicano, quien actualmente se desempeña como diputado federal de la bancada del Partido Verde.
Mario López fue alcalde de Matamoros de 2018 a 2024, es decir, ganó la contienda electoral en dos ocasiones, logrando la reelección.
Mario Alberto López Hernández es Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y en Derecho y fue Contralor Municipal en el periodo 2005-2007 en la ciudad de Matamoros.
