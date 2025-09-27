Autoridades Migratorias de EUA Liberan a Diputado Mario López Hernández Luego de Retención

La oficina del diputado federal del Partido Verde, Mario López Hernández, emitió un comunicado ante su supuesta detención por autoridades migratorias en el puente internacional Matamoros-Brownsville.

De acuerdo con los primeros reportes, fue liberado el diputado tras 14 horas, pero le fue retirada la visa.

Video: Detienen en EUA a Mario López, Exalcalde de Matamoros ¿Cuál es el motivo?

¿Quién es Mario López Hernández?

Es un político y empresario mexicano, quien actualmente se desempeña como diputado federal de la bancada del Partido Verde.

Mario López fue alcalde de Matamoros de 2018 a 2024, es decir, ganó la contienda electoral en dos ocasiones, logrando la reelección.

Mario Alberto López Hernández es Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y en Derecho y fue Contralor Municipal en el periodo 2005-2007 en la ciudad de Matamoros.

