¿Quién es Cesar 'N', Papá del Cantante Julión Álvarez y Por Qué Fue Detenido en Campeche?

El padre del cantante Julión Álvarez, César 'N', fue detenido en el municipio de Carmen, Campeche, junto con otras tres personas, pero ¿por qué fue aprehendido? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? En N+ te contamos.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió a las 16:05 horas del viernes 26 de septiembre 2025 en el entronque 18 de marzo y Subancuy.

Según detallaron medios locales, junto al progenitor del intérprete de "Terrenal" fueron detenidos por policías estatales tres hombres más cuando circulaba por esa vía en el estado de Campeche.

¿Quién es César 'N', padre de Julión Álvarez detenido?

El papá de Julión Álvarez se ha dedicado, principalmente, a la agricultura y ganadería a pequeña escala, según ha dicho el cantante de música regional en entrevistas.

César 'N', También ha participado en proyectos musicales. El "Rey de la taquilla" ha afirmado que fue una de sus mayores inspiraciones y que le inculcó el interés por dicho arte.

En entrevistas, el cantante ha dedicado temas a su padre.

En la ficha de detención lo describieron como una persona del sexo masculino, complexión delgada, 1.72 metros de estatura, cabello blanco y de bigote.

Llevaba una camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris y botas color café.

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez?

Autoridades detallaron que la detención se ejecutó luego de una inspección en un punto de seguridad, donde encontraron que el padre de Julión Álvarez y tres personas más viajaban en una camioneta con reporte de robo.

Al realizar una revisión, los uniformados se dieron cuenta de que dos hombres iban armados: el conductor, quien sí tenía permiso de portación de armas, y uno más que no tenía autorización.

Fue entonces que se procedió a un registro de la unidad y en ella se detectaron armas largas, cargadores y cartuchos útiles.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega.

El delito que se les imputa es la Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley federal de Arma de fuego y explosivos.

