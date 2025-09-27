Matan a Balazos a Dos Hombres en Alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

Dos hombres fueron asesinados por disparos de arma de fuego en la colonia María G. García Ruiz, alcaldía Álvaro Obregón, la mañana de este sábado 27 de septiembre 2025.

El crimen fue perpetrado en la esquina de Mexicanos con Bolivianos, donde los cuerpos de las dos personas quedaron sobre la carpeta asfáltica.

Video: Asesinan a Dos Hombres con Arma de Fuego en la Álvaro Obregón, CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato ocurrió alrededor de las 4:30 horas. Las dos víctimas son padre e hijo, señala información preliminar.

Hasta las 9:00 horas, los servicios de emergencia seguían acordonando la zona en la espera de los peritos para el traslado de los cuerpos e inicio de las investigaciones por este doble asesinato.

