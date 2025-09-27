Trump Anuncia que Enviará Tropas a Portland, Oregón, para Lidiar con "Terroristas Domésticos"

El presidente Donald Trump dijo el sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, para lidiar con “terroristas domésticos” mientras expande sus controvertidos despliegues a más ciudades estadounidenses.

Hizo el anuncio en las redes sociales, escribiendo que estaba ordenando al Departamento de Defensa "proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra".

“También estoy autorizando el uso de toda la fuerza, si es necesario”, dijo Trump.

Trump dijo que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que describió como “sitiadas por los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”.

Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente republicano ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar a lo que él llama la “izquierda radical”, a la que culpa por los problemas de violencia política del país.

A principios de septiembre, Trump había descrito vivir en Portland como “vivir en el infierno” y dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como ha amenazado recientemente con hacer para combatir el crimen en otras ciudades, incluidas Chicago y Baltimore .

Con información de AP