Familia de Mexicano Herido en Tiroteo en Instalaciones de ICE en Dallas Pide Ayuda

Esta semana, en el tiroteo ocurrido en instalaciones de ICE en Dallas, un mexicano identificado como Miguel Ángel García quedó gravemente herido y su familia, que vive en San Luis Potosí, pide ayuda.

Hace más de 20 años, Miguel Ángel García migró de San Luis Potosí a Estados Unidos cuando apenas era un niño para reencontrarse con su mamá, quien había ido en busca del sueño americano para una mejor vida para los suyos.

Hoy, Miguel Ángel está grave y una máquina es lo único que lo mantiene con vida, después de recibir al menos cuatro disparos en el cuello, espalda, estómago y pierna durante el ataque del pasado miércoles en las oficinas de Inmigración y Control de Aduana, ICE en Dallas, Texas.

María Hilaria García, mamá de Miguel Ángel relata cómo le avisaron que su hijo había resultado herido en el tiroteo.

Que había visto un tiroteo en Dallas y que ahí se encontraba a mi hijo yo dije: '¿Cuál hijo?' Dijo, 'Miguel Ángel, Miguel Ángel García', ellos mismos me informaron que estaba en el hospital, en el Parkland y ya se comunicó otra persona conmigo, ya del ICE y ella me dijo que había visto un tiroteo y mi hijo estaba herido

La madre de Miguel Ángel, fue deportada hace apenas dos meses, se despidió de su hijo y nunca pensó que sería la última vez que lo vería con vida.

"Un balazo le entró aquí por el cuello y le salió por la cabeza y tocó partes del cerebro, entonces este, dijeron, a mí no me habían dicho, esta noche yo escuché que a lo mejor lo desconectaban, nada más fueron cuatro balazos los que le pegaron, fueron el del cuello, el del estómago, otro en la pierna y otro en la espalda", señaló.

En la casa de Miguel Ángel en San Luis Potosí todo es tristeza.

Video: Familia de Migrante Mexicano Herido Durante Tiroteo en Instalaciones de ICE, en Dallas, Pide Ayuda

Visa humanitaria

Miguel Ángel tiene 31 años, es pintor de casas y había formado una familia, ahora, desde San Luis Potosí, María, acompañada de sus familiares, busca apoyo para que le aprueben una visa humanitaria y pueda regresar a los Estados Unidos para ver a su hijo.

Ante el altar de la Virgen de Guadalupe su familia reza para que pueda recuperarse.

"Está joven, por eso le digo, él todavía le falta mucho, yo no... Vamos a salir de esta y su esposa está embarazada, la esposa está embarazada", dice María.

Por su parte el señor Isaías García Flores, abuelo de Miguel Ángel, pide para que su nieto se salve.

Le pido a mi virgencita, a mi Dios padre que nos ayude y nos haga el milagro de que se salve, muy lindo, nunca se metió en problema, aquí, en el tiempo que estuvo conmigo, no se portó mal

Con información de Bertha Alfaro

