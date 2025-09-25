Llega a Puebla la Carrera de Relevos ‘Antorcha Guadalupana’

Como cada año, familiares de migrantes participan en la carrera de relevos “Antorcha Guadalupana” que recorre 9 estados de México para pedir por el bienestar de los connacionales en Estados Unidos.

Banderas de ambas naciones y las imágenes de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego encabezan la carrera que cruza por Puebla.

La familia Ocotl Cuatzil, quienes no ven a sus hijos Juan y Leonardo, desde hace décadas participan en la carrera.

Rosa Cuatzil, mamá de migrantes indicó:

En estos tiempos pues le pedimos mucho a ella, con su manto de la santísima Virgen y que los cubra y que los tenga en su trabajo donde quiera que estén a veces si tienen trabajo, a veces no

“Si, para ellos si son muy complicados, por ahorita de lo que está pasando y todo, porque pues no tienen papeles, están de ilegales allá y con lo que está pasando ahorita”, aseguró Daniela Ocotl, hermana de migrante.

Durante el recorrido por decenas de municipios, los familiares además participan en misas o hacen alto para descansar.

Por su parte el párroco Manuel Romero, señaló:

Martín Luther King decía yo tengo un sueño, (I have a dream) tengo un sueño, ese sueño era y es y sigue siendo una sociedad donde no haya distinción de razas, de cultura, donde a cada persona se le trate con profunda dignidad eso le pedimos hoy al Señor

Por su parte Diego Reyes, de logística de la “Carrera Antorcha Guadalupana” explicó:

El día 23 de octubre estaríamos llegando lo que es la ciudad de Camargo, Tamaulipas, pues pueda cruzar lo que es al país vecino y como primer punto es Rio Grande, Texas

La carrera comenzó el 30 de agosto en la Basílica de Guadalupe y ya en Estados Unidos, tendrá que recorrer 14 estados hasta llegar el próximo 12 de diciembre a Nueva York.

