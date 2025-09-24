Proponen Prohibir Cirugías Estéticas en Menores de Edad Después de Muerte de Paloma Nicole

Después de la muerte de Paloma Nicole, una joven de 14 años que se sometió a una cirugía en Durango, el presidente de la Comisión de Salud del Senado presentó una iniciativa para poner un alto a la proliferación de cirugías estéticas.

Paloma Nicole tenía 14 años y murió el pasado 20 de septiembre en la Clínica Santa María del estado de Durango, luego de someterse a una cirugía estética. Su padre presentó una denuncia ante la Fiscalía del estado, acusó que su hija se sometió a esta cirugía sin su consentimiento.

Ante este caso, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos, presentó una iniciativa en materia de salud que busca prohibir las cirugías estéticas realizadas sin control, sin sustento científico y, en muchos casos, sin la certificación adecuada, lo que representa un grave riesgo.

¿Qué propone la iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad?

• Definir claramente la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva, evitando vacíos legales.

• Prohibir expresamente las cirugías estéticas en menores de edad cuando no exista una justificación médica y científica.

• Reforzar la regulación de insumos, productos y dispositivos destinados a fines estéticos, asegurando que cuenten con aval científico y autorización sanitaria.

• Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugías sin certificación profesional o utilicen productos irregulares.

• Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de las y los profesionales de la salud autorizados para llevar a cabo este tipo de procedimientos.

VIDEO: Paloma Nicole: ¿Cómo Murió la Adolescente de 14 Años Durante una Cirugía Estética en Durango

Crece cirugía estética en México, pero sin regulación

El senador José Manuel Cruz, señaló que, de acuerdo con los principios de la medicina:

Cada intervención en el quirófano debe responder a una necesidad médica justificada, sustentada en evidencia y realizada con los más altos estándares de seguridad

Alertó que en el auge de las cirugías estéticas ha abierto la puerta a la improvisación, el oportunismo y el lucro sin escrúpulos.

El senador acusó que la cirugía estética en México ha crecido de manera acelerada y, en muchos casos, se ha desviado del principio rector que debe regir cualquier procedimiento médico.

Lo que debería ser un acto médico responsable se ha convertido en un terreno fértil para la charlatanería, la improvisación y el lucro sin escrúpulos. Hoy vemos con alarma cómo se ofertan procedimientos estéticos sin sustento científico, sin protocolos adecuados de seguridad e incluso realizados por personas sin la preparación ni la certificación necesaria

Proponen prohibir cirugías estéticas en menores

En tanto, también alertó sobre el mercado informal de productos y dispositivos estéticos que se venden sin regulación, promocionados como “milagrosos”, y que en realidad han dejado tras de sí un saldo de complicaciones graves, daños irreversibles e incluso muertes.

Sobre la realización de cirugías estéticas en menores de edad, dijo que es una práctica que calificó de inaceptable y riesgosa.

Lo más delicado de este panorama es la práctica de cirugías estéticas en menores de edad. No podemos permitir que la moda o la presión social pongan en riesgo la salud y la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes

Después de lo que ocurrió con Paloma Nicole, se pidió que se activen campañas de prevención, información y concientización social.

El aumento de casos en todo el país exige una acción inmediata, coordinada y responsable por parte de todos

