López Obrador Fija Su Postura Sobre Captura de Maduro por EUA

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó postura sobre la captura de Nicolás Maduro, a la que calificó como un “prepotente atentado contra la soberanía del pueblo de Venezuela”.

A pesar de haberse retirado de la vida política, aseguró que sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo que consideró un acto de injerencia y el “secuestro” del mandatario venezolano.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

En su mensaje, López Obrador también dirigió un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien exhortó a actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas. “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, señaló.

Asimismo, advirtió que las acciones unilaterales pueden tener consecuencias adversas a largo plazo. “No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, concluyó el expresidente.

