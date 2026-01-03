"Maduro Es el Único Presidente": Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela se Opone a Trump

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció este sábado 3 de enero de 2026 en cadena nacional y aseguró que Nicolás Maduro es el único presidente del país.

Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela

Estas declaraciones las realizó después que Donald Trump, señaló que ella había tomado posesión del cargo tras la captura de Maduro en una operación militar llevada a cabo en la nación sudamericana a primera hora de la mañana.

Delcy Rodríguez habló en la televisión estatal desde Caracas junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y los ministros de Relaciones Exteriores ‍y Defensa, ahí mostró su oposición a Donald Trump:

Defenderemos la dignidad de un pueblo que no se entrega. Que no se rinde. Que no va a ser colonia de nadie. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie

Delcy Rodríguez pide calma para defender a Venezuela

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Foto: Cadena Nacional Venezuela, 3 de enero 2026

Delcy Rodríguez pidió calma y unidad para defender el país ante al que calificó como "secuestro" de Maduro y ‍afirmó que "Venezuela nunca será colonia de ninguna nación".

Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional

Delcy Rodríguez calificó como secuestro la captura de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que en la operación militar estadounidense fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores.

Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela

Delcy Rodríguez dijo que el objetivo verdadero de la incursión de Estados Unidos es la captura de sus recursos energéticos y minerales.

Ese cambio de régimen permitiese, además, la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. He allí el objetivo verdadero y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así

¿Quiénes estuvieron en consejo de defensa de Delcy Rodríguez?

Delcy Rodríguez encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este sábado que tras la captura de Maduro su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, aseguró, ya habló con la vicepresidenta venezolana, para iniciar el proceso político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que las compañías petroleras de su país van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que consideró se encuentra "en muy mal estado".

