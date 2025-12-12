Sorteo de Lotería Nacional por Día de la Virgen 2025: ¿Qué Premios Dará Hoy 12 de Diciembre?

La Lotería Nacional programa un Sorteo Especial con motivo de la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre, su día.

Esta emisión reconoce a la Guadalupana como un símbolo de fe, identidad y esperanza para millones de mexicanos pues desde su aparición en el Cerro del Tepeyac, su imagen los acompaña.

En N+ te decimos qué premios tiene para hoy, 12 de diciembre, la Lotería Nacional, y a qué hora será el sorteo en conmemoración del día de la Virgen de Guadalupe.

¿Cuánto cuesta participar en el Sorteo de Lotería Nacional por el Día de la Virgen 2025?

Para participar en el sorteo, la institución establece el costo del cachito de $60.00 pesos. El cachito representa una fracción del billete.

Si la persona desea adquirir una serie completa, el costo asciende a $1,200 pesos. La serie incluye veinte cachitos del billete.

Las personas interesadas en participar pueden comprar sus boletos en los Agentes y Expendios autorizados de la Lotería Nacional. El portal de la institución proporciona detalles sobre dónde comprar los billetes y la ubicación de los puntos de venta.

¿Cómo saber si gané el sorteo de la Lotería Nacional por el Día de la Virgen 2025

El sorteo se celebra hoy viernes 12 de diciembre de 2025 y se programó para iniciar a las 20:00 horas, para saber quienes serán los ganadores.

La sede donde se llevará a cabo el sorteo es el Teatro Lotería Nacional. La dirección del recinto se ubica en Av. Hidalgo 130, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, de Ciudad de México.

Recuerda que el sorteo se puede seguir en tiempo real, pues la Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube.

¿Qué premios dará la Lotería Nacional por el Día de la Virgen 2025, hoy 12 de diciembre?

El sorteo conmemorativo de la Virgen de Guadalupe entrega una bolsa de premios con cifras millonarias para los participantes.

La Lotería Nacional dará un Premio Mayor que alcanza los 40.5 millones de pesos, aunque el Premio Mayor de 40.5 millones de pesos se divide en tres series.

Esto significa que el premio que se otorga por cada serie asciende a 13.5 millones de pesos, es decir quien resulta ganador con una serie completa recibe este monto.

Y en caso de que quien participe solo adquiera una parte de la serie, el premio corresponderá a dicha parte, la cual varía dependiendo de cuántos cachitos haya comprado.



