México Exige a Francia Cancelar Subasta en París con 40 Piezas Arqueológicas del País

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, difundió un comunicado en el que el Gobierno mexicano exigió a Francia la cancelación de una subasta ⁠de arte precolombino programada para las próximas horas en París, en la que se incluyen 40 piezas arqueológicas del país.

INAH descubre que hay 40 piezas arqueológicas propiedad de México

La casa de subastas Millon ha programado para este viernes 27 de febrero una venta presencial de arte precolombino titulada "Les Empires de Lumière" en su sede de París.

El INAH analizó y descubrió que hay "40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por ley", según el texto oficial de las autoridades mexicanas.

Con información de N+

HVI