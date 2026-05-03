Morena Celebra Hoy Congreso Extraordinario Para Relevo en su Dirigencia

Este domingo 3 de mayo, el partido Morena celebra su VIII Congreso Nacional Extraordinario en el World Trade Center Ciudad de México, con el objetivo principal de renovar su dirigencia nacional. Durante la jornada se definirá quién asumirá la presidencia del partido y otros cargos clave dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el periodo que se extenderá hasta 2027.

El Congreso Nacional es el máximo órgano de decisión de Morena y cuenta con facultades para modificar estatutos, así como para elegir o sustituir a integrantes de su dirigencia. En esta ocasión, la renovación ocurre tras la salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia del partido, pues asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal este lunes 4 de mayo. Ante este escenario, se perfila Ariadna Montiel Reyes como posible nueva dirigente nacional.

Este domingo, Morena elegirá a la persona que estará al frente de su dirigencia nacional luego de la salida de Luisa María Alcalde, quien llegará a la Consejería de Presidencia.



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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha destacado recientemente el perfil de Montiel y su trayectoria en la administración pública. “Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional”, expresó al anunciar su salida de la Secretaría de Bienestar.

¿Quién es Ariadna Montiel Reyes?

Montiel Reyes se desempeñó como subsecretaria de Bienestar desde 2018 y, en 2022, fue designada titular de la dependencia por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, continuó en el cargo durante la actual administración hasta su renuncia el pasado 28 de abril de 2026.

De concretarse su nombramiento, Montiel asumiría la conducción política del partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La salida de Alcalde Luján del partido se dio tras su incorporación al gabinete federal, en sustitución de Esthela Damián.

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