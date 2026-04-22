¿Cuál Es el Futuro de Luisa María Alcalde Luján? Estas Son sus Opciones

Este miércoles, 22 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que invitó a Luisa María Alcalde Luján a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, luego de la renuncia de Esthela Damián, quien buscará un cargo público en Guerrero, su estado natal.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum indicó que Alcalde Luján, actual líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), deberá informarle sobre su decisión en los próximos días, ya que Esthela Damián deja el cargo a partir del 30 de abril.

"En particular invité a Luisa María porque la considero una extraordinaria abogada, que obviamente conoce de donde venimos y la filosofía que tenemos", destacó la presidenta.

Video: Sheinbaum Anuncia Cambios en su Gabinete; Invita a Luisa María Alcalde a Consejería Jurídica

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Estas son las opciones de Luisa María Alcalde Luján

Luisa María Alcalde Luján está coniderando la invitación de la presidenta Sheinbaum, por lo que tiene las siguientes opciones:

En caso de aceptarla la invitación, Luisa María sería la nueva consejera Jurídica del Gobierno Federal. En caso de no aceptar la propuesta, se quedaría dirigiendo su partido, a donde llegó como presidenta de Morena, el 1 de octubre de 2024.

Como ya te mencionamos, Luisa María Alcalde Luján actualmente es la dirigente nacional de Morena, nació el 24 de agosto de 1987, en la Ciudad de México.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha desempeñado vario cargos, entre ellos, secretaria del Trabajo y Previsión Social de 2018 a 2023 y secretaria de Gobernación de 2023 a 2024 durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tambien fue diputada Federal en la LXII legislatura, del 2012 al 2015, previamente, en 2011, fue representante de jóvenes y estudiantes del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional.

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