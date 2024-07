N+Focus Destaca con Dos Nominaciones en Premios Emmy 2024

N+Focus, de N+, cuenta con dos nominaciones para la entrega 45 de los Premios Emmy para Noticias y Documentales.

De acuerdo con el comunicado de la Academia Nacional de la Televisión y las Artes de Estados Unidos (NATAS), la premiación se dividirá en dos partes, y se llevará a cabo los próximos 25 y 26 de septiembre en el Palladium Times Square en Nueva York.

Noticia relacionada: Reportaje De N+ Focus Gana En Los Digital Media Latam Awards 2023

De acuerdo con el sitio web oficial de los Emmys para noticias y documentales, esta premiación "honra" más de 2 mil 200 presentaciones emitidas en 2023. Un grupo de 980 profesionales de la televisión informativa fue el encargado de elegir a los nominados, que incluyen programas de noticias, opinión, así como documentales, tanto en televisión tradicional como en plataformas de streaming.

Noticia relacionada: Emmys 2024: Lista Completa de los Nominados a los Premios

N+Focus cuenta con dos nominaciones a los Emmys para Documentales 2024, y son las siguientes:

The #NewsEmmys in Spanish Nominees are: pic.twitter.com/snfkQ3toxJ