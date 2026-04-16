Nuevo Frente Frío Llega a México con Temperaturas Bajo Cero: ¿Dónde Habrá Heladas y Lluvias?
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El Meteorológico Nacional advierte de formación de torbellinos, descenso térmico con mínimas de -5 a 0 °C y heladas
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El Frente Frío 45 promete ingresar a México en las próximas horas, en la madrugada de este viernes 17 de abril de 2026 por el noroeste del país. Debido a que este fenómeno interactuará con una vaguada y la corriente en chorro subtropical, se sentirá lo siguiente:
Para hoy, se pronostica la aproximación de un nuevo #FrenteFrío al noroeste de #México, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la #Atmósfera. Más información en ⬇️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/JhwJrurivS— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026
- Descenso marcado de temperatura
- Lluvias intensas
- Vientos fuertes durante el fin de semana.
Así serán los efectos por estados y ciudades
De acuerdo con el Meteorológico Nacional, el nuevo Frente Frío 45 se extenderá sobre el norte y noreste de México , afectando principalmente las siguientes zonas:
Lluvias fuertes y tormentas
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Chubascos
También se prevén chubascos y lluvias aisladas en:
- Coahuila
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Puebla
Vientos fuertes y torbellinos
Se prevén rachas de 40 a 60 km/h con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.
Temperaturas heladas
Habrá descenso térmico con mínimas de -5 a 0 °C y heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
¿Cuál es el pronóstico para la Ciudad de México?
Autoridades pronostican que el Frente Frío 45 tendrá efectos directos en el centro del país de la siguiente manera:
- Descenso en las temperaturas máximas, situándose entre los 21 y 23 °C
- Las temperaturas mínimas podrían bajar hasta 12 °C en las primeras horas del viernes.
Lluvias
Se pronostican lluvias con acumulados superiores a 10 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
Advierten de un "clima extremo"
Se advierte de un "clima extremo" debido a la interacción del frío con la onda de calor persistente en el sur del país, donde persisten temperaturas de hasta 45 °C.
Granizada e inundaciones
Las lluvias intensas en el norte y centro podrían ocasionar encharcamientos y caída de granizo.
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Con información de: N+
HVI