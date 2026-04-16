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Nuevo Frente Frío Llega a México con Temperaturas Bajo Cero: ¿Dónde Habrá Heladas y Lluvias?

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El Meteorológico Nacional advierte de formación de torbellinos, descenso térmico con mínimas de -5 a 0 °C y heladas

Nuevo Frente Frío Llega a México Entre Temperaturas de Hasta 45°: ¿Dónde Habrá Lluvia y Heladas?

Habitantes se preparan para los efectos del nuevo frente frío. Foto: Cuartoscuro

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El Frente Frío 45 promete ingresar a México en las próximas horas, en la madrugada de este viernes 17 de abril de 2026 por el noroeste del país. Debido a que este fenómeno interactuará con una vaguada y la corriente en chorro subtropical, se sentirá lo siguiente: 

  • Descenso marcado de temperatura
  • Lluvias intensas 
  • Vientos fuertes durante el fin de semana. 

Así serán los efectos por estados y ciudades

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, el nuevo Frente Frío 45 se extenderá sobre el norte y noreste de México , afectando principalmente las siguientes zonas: 

Lluvias fuertes y tormentas

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

Chubascos

También se prevén chubascos y lluvias aisladas en: 

  • Coahuila
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Puebla

Vientos fuertes y torbellinos

Se prevén rachas de 40 a 60 km/h con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Temperaturas heladas

Habrá descenso térmico con mínimas de -5 a 0 °C y heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. 

¿Cuál es el pronóstico para la Ciudad de México?

Autoridades pronostican que el Frente Frío 45 tendrá efectos directos en el centro del país de la siguiente manera:

  • Descenso en las temperaturas máximas, situándose entre los 21 y 23 °C
  • Las temperaturas mínimas podrían bajar hasta 12 °C en las primeras horas del viernes.

Lluvias

Se pronostican lluvias con acumulados superiores a 10 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. 

Advierten de un "clima extremo"

Se advierte de un "clima extremo" debido a la interacción del frío con la onda de calor persistente en el sur del país, donde persisten temperaturas de hasta 45 °C.

Granizada e inundaciones

Las lluvias intensas en el norte y centro podrían ocasionar encharcamientos y caída de granizo.

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Con información de: N+

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