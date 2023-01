Olimpia Coral, la Feminista que Combate la Violencia Digital

Olimpia Coral es una activista mexicana dedicada a que “las niñas y las mujeres estén seguras también en Internet”. Tras vivir un caso de violencia sexual digital, luchó por la aprobación de una ley que sanciona hasta con seis años de prisión la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Te recomendamos: ¿Presidenta Feminista? Así Ha Votado Norma Piña en la SCJN

Cuando una expareja suya difundió sin su consentimiento un video sexual en línea, Coral acudió al ministerio público. Al querer denunciar, se enteró que ese delito no estaba tipificado en nuestro país.

“Después de un tiempo considerable de sentirme mal y culpable, además en un momento en el que no se reconocía como violencia, fue mi familia la que me hizo ver que no era algo malo. Después conocí a más mujeres que como yo habían sido víctimas de esto y comenzamos una lucha para, primero, que se reconociera que era violencia y, segundo, que se le diera un tipo penal”, declaró en entrevista a la agencia EFE.

Desde entonces, comenzó una carrera como activista que culminó en una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. Estos cambios son conocidos actualmente como la “Ley Olimpia” y han inspirado legislaciones semejantes que actualmente se discuten en Argentina, Honduras y Ecuador.

Olimpia Coral fue reconocida como una de las personas más influyentes del 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo Para dimensionar la violencia que reciben las mujeres en Internet, Olimpia Coral cita un estudio de diciembre del 2022 que indica que en México 95 de cada 100 víctimas de violencia digital son mujeres. Por su parte, 8 de cada 10 agresores son hombres.

En 2021, la revista Time la nombró como una de las personas más influyentes de México. No obstante, el reconocimiento a su labor no la ha detenido.

Actualmente, Olimpia Coral busca que se discuta más allá de nuestras fronteras la violencia sexual digital. Al respecto señala:

Aunque sea virtual es real. Cuando eres sobreviviente de esta violencia sexual, de la difusión o producción no consentida de material íntimo, sientes que fuiste violada sin ser penetrada. Una siente que violan su cuerpo con cada like, con cada compartir, con cada me divierte, con cada comentario, con cada interacción

La activista reconoce que que ha contado con el apoyo de decenas de activistas a lo largo de estos años. El primer estado donde se aprobó la Ley Olimpia fue en Puebla, su estado natal. De ahí, fue aprobada en varios estados más antes de llegar al Congreso de la Unión.

“No lo hice sola. Fue gracias a decenas y decenas de mujeres que como yo habían sido víctimas de violencia sexual en Internet y que comenzamos una lucha en la que todavía seguimos”, explicó.

El activismo que realiza ahora a nivel internacional le ha llevado a notar que las mujeres de América Latina tienen en común “vivencias de una cultura completamente machista”. En su caso, tuvo su primer contacto con el feminismo hasta después de haber sido violentada en línea.

“Tal vez cuando publicaron mi vídeo sexual lo primero que hubiese entendido es que no era mi culpa y que era una condición estructurada de violencia sistematizada que ahora se ha trasladado a Internet, pero que no significa que por ser virtual no sea real. Pienso que a mí, el feminismo me ha dado una nueva condición de amarme a mí misma y de amar una lucha colectiva”.

Con información de EFE