Paloma Nicole: Detrás de su Muerte, una Cirugía Estética y el Presunto Encubrimiento de su Madre

Lo que en un inicio se atribuyó a complicaciones por Covid-19 terminó por convertirse en una investigación por presunta mala práctica médica en una cirugía estética. Paloma Nicole, adolescente de 14 años, falleció a consecuencia de un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, condiciones que revelaron una causa distinta a la que se informó en un principio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Carlos Said Arellano, padre de Paloma Nicole, relató que el 15 de septiembre fue notificado por su exesposa Yazmín “N” de que la adolescente se encontraba hospitalizada y en estado grave. Al acudir a la Clínica Santa María de Durango, la encontró intubada y en coma, tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio que, según le informaron en ese momento, se habría derivado de complicaciones relacionadas con Covid-19.

Sin embargo, los informes médicos oficiales señalaron que la causa del fallecimiento fue un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, condiciones que pusieron fin a la vida de la menor.

Carlos Said Arellano también reveló que, durante el velorio, al observar el cuerpo de su hija, notó cicatrices quirúrgicas y la presencia de implantes, lo que evidenciaba que Paloma Nicole había sido sometida a un procedimiento de aumento de senos. Este hallazgo encendió las alarmas sobre las verdaderas circunstancias de su muerte y lo llevó a exigir a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Detienen a madre y padrastro por muerte de Paloma Nicole

La Fiscalía General del Estado de Durango informó sobre la detención de Paloma Yazmín “N” y su pareja Víctor “N”, madre y padrastro de la adolescente Paloma Nicole, quien perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. La aprehensión ocurrió la mañana de este sábado 27 de septiembre, a las 11:42 horas, luego de que ambos fueran señalados como presuntos responsables del procedimiento que derivó en el fallecimiento de la joven de apenas 14 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, Víctor “N”, quien es médico de profesión, habría practicado la cirugía estética sin cumplir con las condiciones necesarias de seguridad y sin el consentimiento adecuado, mientras que Paloma Yazmín “N” permitió la intervención, incumpliendo su deber de cuidado y protección hacia su hija.

La Fiscalía detalló que los detenidos enfrentan diversas acusaciones, entre ellas omisión de cuidados, usurpación de profesión, falsificación de documentos y complicidad en actos médicos sin consentimiento. En el caso de la madre, se le señala como autora directa al haber permitido que la menor fuera sometida a un procedimiento que ponía en riesgo su integridad. En tanto, al padrastro se le imputa la participación directa como autor cómplice, al realizar la intervención quirúrgica sin las autorizaciones requeridas.

El caso ha generado una fuerte indignación social en Durango y en todo el país, ya que colectivos ciudadanos, defensores de derechos de la niñez y familiares de la menor han exigido justicia y una investigación transparente que garantice sanciones ejemplares.

