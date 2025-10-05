PERFIL: ¿Quién era Víctor Cruz Russek, Esposo Fallecido de Maru Campos?

Este domingo 5 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de Víctor Cruz Russek, reconocido empresario chihuahuense y esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La noticia fue confirmada por el Gobierno del Estado, que expresó sus condolencias y solidaridad hacia la mandataria estatal y su familia.

“Nos unimos con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, señaló la administración estatal en un comunicado, en el que también destacó la trayectoria profesional y humana de Cruz Russek.

Trayectoria y legado empresarial

Víctor Cruz Russek fue Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). A lo largo de su vida, se distinguió por su participación activa en los sectores automotriz, ganadero y financiero, consolidándose como uno de los empresarios más influyentes del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, empresa con presencia destacada en el ramo automotriz, desde donde impulsó el crecimiento económico regional con una visión moderna y responsable. Su liderazgo, compromiso social y capacidad de gestión le valieron reconocimiento tanto en el ámbito privado como en el público.

Asimismo, formó parte de los consejos directivos de diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, donde contribuyó activamente al fortalecimiento del sector empresarial y académico de Chihuahua.

Cruz Russek también se dedicó a la producción ganadera, área en la que aplicó su visión de desarrollo sustentable y apoyo al campo chihuahuense.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el empresariado local y para quienes compartieron su compromiso con el progreso y bienestar de Chihuahua.

