Este domingo 5 de octubre, la tormenta tropical Priscilla evolucionó a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se desplaza hacia el noroeste con vientos sostenidos que podrían intensificarse en las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Priscilla aumentará su fuerza a huracán categoría 2 el lunes 6 de octubre, cuando se ubique aproximadamente a 360 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Posteriormente, el 8 de octubre alrededor del mediodía, se espera que el sistema pierda intensidad y se degrade nuevamente a categoría 1, situándose a unos 360 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, en el mismo estado.

Huracán Priscilla provocará fuertes lluvias en cuatro estados

Las autoridades meteorológicas advirtieron que Priscilla provocará lluvias torrenciales en Michoacán, principalmente en las zonas costeras y del oeste; lluvias intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, acompañadas de vientos fuertes y oleaje elevado.

Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como vientos de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

El SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada sobre los avisos oficiales, extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Hasta el momento, Priscilla no representa un impacto directo en tierra, aunque sus bandas nubosas ya afectan amplias regiones del occidente y sur del país. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su trayectoria y evolución.

Tormenta Tropical Priscilla Provoca Alertas en Guerrero, Colima y Oaxaca

