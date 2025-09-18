Pipas de Combustible Ahora Deberán Tener Un QR: Sheinbaum Explica Nuevo Requisito

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que las pipas que transportan combustible deberán tener ahora una identificación a partir de un código QR, con lo cual se podrá conocer su trazabilidad.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 18 de septiembre de 2025, la mandataria nacional habló sobre dicha decisión, como parte de las medidas para combatir el robo de combustible en el país.

Se está haciendo un esquema administrativo que ya está listo; incluso, las pipas tienen que tener ya una identificación a partir de un QR, para que podamos tener la trazabilidad, es decir, de dónde sale la gasolina.

De tal manera, se podrá conocer la ruta del combustible, desde su importación hasta su destino final.

Noticia relacionada: Dan de Baja a Elementos de ASIPONA Tampico por Contrabando de Combustible

Mecanismo para saber procedencia del combustible

Sheinbaum Pardo recordó que actualmente solo Petróleos Mexicanos (PEMEX) puede producir gasolinas en el país, pero las empresas privadas pueden importarlas.

Por ello, destacó la importancia de conocer la trazabilidad de los combustibles, es decir, saber de dónde provienen, quién los importó, dónde se almacenaron y cómo llegaron a las gasolinerías.

Recordó que no había un mecanismo que permitiera conocer eso, pero ya viene en los cambios a la ley.

Hasta ahora no había un mecanismo —que eso sí ya viene en el cambio a la ley— que nos pudiera informar de dónde viene el combustible, cuál es la trazabilidad: cuándo se importó, quién lo importó, dónde se almacenó y de ahí cómo llegó a la gasolinería.

Mientras que en el caso de PEMEX, señaló conocer la refinería de dónde salen las pipas o el lugar donde se importa la gasolina e igualmente cómo llega a las estaciones de despacho.

Noticia relacionada: 'Huachicol Fiscal': Dos Marinos Más Involucrados en el Contrabando de Combustible

Video: ¿Qué Tan Grande es el Nivel de Corrupción en el Caso del ‘Huachicol Fiscal’?

Revisiones en carreteras

La mandataria nacional agregó que los elementos de la Guardia Nacional o de instancias como la Secretaría de Energía incluso pueden revisar pipas en la carretera, y gracias al código se podrá conocer su trazabilidad.

“En este momento, la norma ya establece que tiene que haber trazabilidad (…) Eso no existía en la ley, hasta ahora que pudimos cambiar la Constitución y las leyes que permiten generar esa regulación de la trazabilidad del combustible”, reiteró.

De acuerdo con Sheinbaum, en el caso de PEMEX también se están poniendo más controles a las salidas de las refinerías.

“Eso, junto con los puertos y aduanas, nos está dando más control de cómo llega el combustible a las gasolineras”, apuntó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb