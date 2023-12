'No Debe Limitarse la Libertad', AMLO sobre Detención y Liberación de Alfredo Jalife

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 7 de diciembre en torno a la detención del escritor analista Alfredo Jalife, y señaló que no se puede limitar el derecho a manifestarse libremente.

El 8 de diciembre, Alfredo Jalife-Rahme fue detenido en la Ciudad de México por una orden de aprehensión girada por la Fiscalía de Nuevo León, acusado por los delitos de difamación, calumnias y lo que resulte, denunciados por la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador destacó que “lo más importante es que ya se liberó a (Alfredo) Jalife, estuvimos pendientes en la noche para que se procurara su libertad”.

Tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo séptimo, la libertad de (difundir) las ideas, y eso también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura, pueden haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad.