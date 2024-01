"Está Garantizado el Relevo": AMLO Asegura que Habrá Continuidad Cuando se Jubile

Durante la supervisión que hizo a los programas sociales en el municipio de Acolman, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en nuestro país habrá continuidad una vez que él se haya retirado al término de su administración.

Adelantó que hay presupuesto suficiente para seguir otorgando los programas sociales en beneficio de 25 millones de familias.

No hay que preocuparse por el porvenir porque nos va ir bien, va a darse un relevo que va a estar muy acorde con lo que es nuestro movimiento, porque el pueblo ya no quiere regresar a la corrupción, el pueblo quiere que se siga con la transformación. Entonces, van muy bien las cosas, yo sí me voy a jubilar cuando termine por varias razones: primero, por esto que les digo que está garantizado el relevo, estuviese yo preocupado si no supiera que quien va a sustituirme va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora. No puedo hablar más porque si no me van a sancionar, pero ya ustedes se imaginan. Segundo, ya estoy cerrando mi ciclo, ya voy a cumplir 50 años de estar trabajando en beneficio del pueblo.