AMLO Descarta Desaparición de CNDH en Iniciativa para Eliminar Organismos Autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó incluir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la iniciativa de reforma constitucional que presentará para desaparecer organismos autónomos del país.

No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba, son como 10.

Así lo señaló durante su conferencia de prensa mañanera hoy, 19 de enero de 2024, en la que habló de la propuesta que hará de desaparecer los organismos autónomos, como parte del paquete de iniciativas de reforma que presentará el próximo 5 de febrero, Día de la Constitución.

Video: AMLO Aclara que CNDH No Estará Entre Organismos Autónomos que Desaparecerán

Ayer, al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario nacional comentó que se está revisando “con lupa” lo que hacen los organismos, “al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares”.

Video: AMLO Presentará Iniciativa para Desaparecer Organismos Autónomos

En tanto, esta mañana aclaró que se trata de alrededor de 10 organismos, entre los que podría estar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolios en la comunicación y resulta que sigue habiendo los monopolios”, ejemplificó.

Explicó, por ejemplo, que no se le autoriza al gobierno, aunque sea más barato, vender chips en la Ciudad de México ni en Monterrey ni Guadalajara para que la gente tenga internet; “este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno (…) entonces para qué sirve, pues para proteger a estas empresas, no tiene un propósito de beneficio al pueblo.

“No vamos a despedir a nadie”

López Obrador también hizo énfasis en que no se despedirá a nadie; dijo que por ejemplo, los trabajadores del IFT pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT).

El mandatario también habló de otro organismo que ya ha mencionado con anterioridad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (Inai).

Al respecto, al ser cuestionado sobre qué organismo o institución podría atender las solicitudes de información de la ciudadanía, indicó que ya existe una obligación de transparentar todos los asuntos públicos, como ingresos de servidores públicos o bienes.

Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo pueden hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de República.

“Ya en la iniciativa vamos a proponer dónde y cómo, no es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera”, añadió.

