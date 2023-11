'Tengo un Compromiso', Dice AMLO sobre Propuesta de Omar Fayad como Embajador en Noruega

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo hoy 9 de noviembre de 2023 que tiene un compromiso tras proponer al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega.

“Tengo con Omar un compromiso, miren, si me dicen, después de la pandemia cuál es el momento más importante que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando el huachicol, me dolió muchísimo. Ese incendio le costó la vida a muchísima gente y llegué y ya estaba ahí Omar y no se despegó”, señaló López Obrador en la conferencia mañanera de hoy.

Video: Proponen a Omar Fayad como Nuevo Embajador de México en Noruega

López Obrador destacó que después de la pandemia por COVID-19, el momento más importante que ha enfrentado es la explosión que se registró en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019.

López Obrador comentó que hasta ahora ninguna persona del servicio exterior ha traicionado o hablado mal de México y reconoció los trabajos excepcionales que han realizado los embajadores y los cónsules.

Noticia relacionada: AMLO Prevé que Acapulco Esté Listo en Febrero para el Abierto Mexicano de Tenis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como nuevo embajador de México en Noruega.

El anuncio se hizo mediante un escrito dirigido al titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Martínez Mejía.

Noticia relacionada: Israel se Inconforma por Declaraciones de AMLO sobre Conflicto

En el escrito pide que se haga entrega de este nombramiento a la Mesa Directiva del Senado de la República para su aprobación.

Omar Fayad fue gobernador de Hidalgo de 2016 a 2022. En junio de 2023, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió ese bastión, mismo que ganó el actual mandatario, Julio Menchaca, de Morena. Fayad renunció al PRI hace cinco meses.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LSH