AMLO Considera 'Imprudente' la Postura de EUA sobre Elecciones en Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó hoy 2 de agosto de 2024 como una "imprudencia" la postura de Estados Unidos de América (EUA) en torno a las elecciones en Venezuela, luego de un comunicado que emitió en el cual señala a Edmundo González Urrutia como ganador.

EUA da a oposición como ganadora. Antony Blinken, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que el candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones presidenciales de Venezuela.

Antony Blinken, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que el candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones presidenciales de Venezuela. Maduro exige a EUA "sacar sus narices". Tras conocerse el comunicado del Gobierno de EUA, Nicolás Maduro se lanzó contra la postura norteamericana. "Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide".

AMLO critica postura de EUA

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en torno a si la postura de EUA podría agravar la situación en Venezuela, luego de que reconoció como ganador de las elecciones al opositor Edumundo González.

No sé si pueda agravar, pero no ayuda a resolver las cosas; lo digo con todo respeto, es una imprudencia.

Por otra parte, insistió en que la Organización de los Estados Americanos (OEA) "tampoco resuelve nada, con qué autoridad va a calificar una elección".

Además, aprovechó para hacer un llamado "a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo; ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo, el emitir un fallo para un ganador o perdedor de un candidato de otro país, ¿qué es eso?, si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la soberanía de los pueblos".

Ojalá, en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela en los dos sentidos en cuanto a lo que significa el concepto de soberanía.

Proclamas, insuficientes para sustentar el triunfo

El presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de la llamada que sostuvo el pasado jueves con sus homólogos de Brasil y Venezuela, y dijo que se acordó que los cancilleres mantengan comunicación permanente "y a partir de ahí se hicieran propuestas para ayudar en todo lo que podamos, pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela".

Se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro, de Brasil y Colombia, sobre el tema de Venezuela, creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia, nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia.

López Obrador enfatizó en que "dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, (se acordó) que no haya muchas movilizaciones y que se cuiden, que las protestas se den de manera pacífica, para evitar la confrontación".

El Presidente de México resaltó que "también somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, no basta con proclamas hablando de que se obtuvo el triunfo si no hay actas que prueben el resultado".

Presidente celebra avance a controversias en Venezuela

La secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, expuso que la autoridad electoral de Venezuela "está llamando a todos los candidatos a que presenten toda la evidencia y se haga un recuento final".

Tras lo anterior, López Obrador celebró que avance la resolución de controversias en Venezuela e insistió en esperar a "la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados, ese es un proceso que afortunadamente han aceptado las autoridades electorales de Venezuela y van a iniciar el día de hoy".

