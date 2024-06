AMLO Habla sobre Guadalupe Taddei: 'Me ha Gustado el Desempeño de la Presidenta del INE'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 11 de junio de 2024 en torno al actuar de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien reconoció por su desempeño durante el pasado proceso electoral.

López Obrador dijo que "estaba pendiente de la información sobre los resultados de los conteos rápidos y veía, escuchaba, cómo los del bloque conservador, por cierto uno que fue presidente del INE cuando el fraude del 2006, hablando y otros también de que 'qué barbaridad, el INE está muy mal'".

Con qué autoridad moral opinan si este señor (Luis Carlos) Ugalde, en lugar de dar a conocer el resultado del conteo rápido, salió a decir que estaba muy cerrada (la elección de 2006) y dejaban sin información al pueblo, no se atrevieron y lo que hicieron fue echar a andar el PREP amañado.

En cambio, el Presidente reconoció el actuar de Taddei tras la jornada electoral del 2 de junio de 2024. "Salió la señora y dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados".

Andrés Manuel López Obrador destacó el actuar de Guadalupe Taddei, aunque criticó al INE.

Me ha gustado el desempeño de la presidenta (del INE), no sé si esté sometida a presiones o no, pero actuó bien. Yo estoy muy satisfecho con su desempeño.