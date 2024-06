AMLO Pide a Clase Media Reflexionar ante Resultados de Elecciones: ‘Ha Sido Muy Manipulada’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó hoy 4 de junio de 2024 a la clase media a reflexionar ante los resultados electorales de la votación del pasado domingo, pues señaló que "ha sido muy manipulada".

Puedes consultar la información más actual del proceso electoral 2023-2024 en México en el LIVEBLOG N+: En Vivo: Resultados y Reacciones a la Jornada Electoral

Los mexicanos salieron a votar el domingo 2 de junio de 2024 para renovar más de 20 mil cargos de elección popular, en las elecciones más grandes de la historia de México, que incluyó la Presidencia de la República, cuya virtual ganadora es Claudia Sheinbaum Pardo, según información preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que "nuestros adversarios, no estoy hablando de los dirigentes (...) pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes".

Noticia relacionada: Sheinbaum Logra Votación Histórica: 33 Millones de Votos, Más que los Obtenidos por AMLO

El Presidente acusó que la oposición "tiene otra información, tienen otros datos, han sido desinformados, los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo, todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos, no esperaban eso".

Por qué no lo esperaban, porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país y esos oligarcas tienen sus mecanismos de control y manipulación.

Video: ¿A Qué se Deben los Resultados de la Jornada Electoral?

El titular del Ejecutivo federal considera que muchas personas de la clase media "se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa, entonces, no les gusta, pero fue un desastre el modelo neoliberal y fíjense el papel de la manipulación, qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos: lo opuesto, que la tragedia de México, que la crisis de México es la de ahora; (que) nunca había estado tan mal el país como ahora, qué terrible”.

Historias recomendadas: