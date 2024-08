AMLO Reconoce Decisión en el INE que Da Mayoría Calificada a Morena y Aliados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció hoy, 22 de agosto de 2024, en su conferencia mañanera la decisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que da mayoría calificada a Morena y sus aliados (PT y PVEM), después de que el organismo aprobó en comisiones la asignación de diputaciones y senadurías para la legislatura que iniciará el próximo 1 de septiembre, donde en conjunto dichos partidos tendrían 364 curules en San Lázaro.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó que los conservadores están buscando de manera deshonesta que se viole la Constitución y la ley en la materia.

“Lo que están buscando los del bloque conservador de manera deshonesta, en el sentido amplio es que se viole la Constitución y la ley en la materia, cómo es posible que quieran que se interprete la Constitución estando tan preciso, porque no hay lugar a interpretación, pero no solo eso, se necesita ser cínico, cretino, para estar pidiendo una distribución de las plurinominales distinta a la que se ha hecho en los últimos 15 años”, dijo AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el bloque conservador no quiere que se reforme la Constitución en beneficio del pueblo de México y quiere seguir manteniendo los privilegios de una minoría.

“Si no hubiese antecedentes a lo mejor, desde el 96, entonces, por qué el doble discurso de hablar del Estado de Derecho, de que la ley es la ley, pero ahora como no quieren que se reforme la Constitución en beneficio del pueblo de México y quieren seguir manteniendo los privilegios de una minoría, entonces lo que piden de manera descarada abierta es viólese la Constitución”.

El presidente de México habló de la Reforma Electoral que volvió a proponer para que no haya plurinominales.

“Yo propuse una Reforma Electoral y ahora volví a proponerlo para que no haya plurinominales, porque creo que tiene que elegir el pueblo de manera directa, en vez de 500 diputados, 300, uno por distrito, electo por el pueblo, la lista de 200, qué hicieron, rechazaron mi propuesta, así no habría ningún problema, no se estaría ahorita viendo cómo se va a repartir a los 200 diputados plurinominales”, comentó AMLO.

Morena y aliados tendrían mayoría calificada en la Cámara de Diputados

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la asignación de diputaciones por representación proporcional para la legislatura que iniciará el 1 de septiembre.

De esta manera se confirma que los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrían 364 diputados en conjunto, lo que les permitirá tener mayoría calificada para hacer cualquier cambio a la Constitución de la República sin necesidad de los votos de la oposición.

Así quedará conformada la Cámara de Diputados

Ante la aprobación, la Cámara de Diputados quedaría conformada de la siguiente manera:

Morena 161 de mayoría relativa, 75 de representación proporcional. Total 236

PT 38 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. Total 51

PVEM: 57 de mayoría relativa, 20 de representación proporcional. Total 77

PAN: 32 de mayoría relativa y 40 plurinominales. Total 72

PRI: 9 de mayoría relativa y 26 de representación proporcional. Total 35

PRD: uno mayoría relativa

MC: 1 de mayoría relativa, 26 de representación proporcional. Total 27

Candidatura independiente, 1 de mayoría relativa

¿Cómo queda conformada la Cámara de Senadores?

En el caso del Senado, Morena y sus aliados llegaron a 83 legisladores; le faltaron tres senadores para lograr también la mayoría calificada, por lo que quedará de la siguiente manera:

PAN: 16 de mayoría relativa y primera minoría, 6 de representación proporcional. En total 22

PRI: 12 de mayoría relativa y primera minoría, 4 de representación proporcional. Total,16 senadores

PRD: 2 mayoría relativa y primera minoría

PT: 7 de primera minoría y mayoría relativa 2 de representación proporcional. Total, 9

PVEM: 11 de mayoría relativa y primera minoría y tres plurinominales. Total,14

MC: 2 de mayoría relativa y primera minoría, tres de representación proporcional. Total, 5 senadores

Morena 46 de mayoría relativa y primera minoría, 14 plurinominales. Total, 60 senadores

