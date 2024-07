AMLO Reconoce que Se Quedó “Corto” en Apoyos Económicos para Educación Básica

De visita en un plantel de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, el presidenteAndrés Manuel López Obrador reconoció que, aunque destinó más recursos para becas a estudiantes que nunca, dijo, no pudo dar el beneficio a todos, pero que eso lo seguirá trabajando su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

También reconoció no haber implementado el sistema de salud público por lo que aplaudió el anuncio de Sheinbaum, en torno a que seguirá frente al IMSS, Zoé Robledo. Y destacó que el próximo gobierno sea encabezado por una mujer.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Agregó que con el programa de atención a adultos mayores “Hoy por ustedes, mañana por nosotros”, anunciado por Claudia Sheinbaum, los beneficiarios se van a curar, aunque estén enfermos porque habrá quien los escuche, y calificó de humano el programa.

Sheinbaum garantiza acceso a derechos que antes, dijo, estaban privatizados

Después de dar un recorrido por el plantel de la universidad, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, señaló que seguirán dando acceso a derechos que anteriormente, dijo, estaban privatizados.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Dijo sentirse agradecida con el presidente por las giras conjuntas por el país y se comprometió:

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Yo me siento, con esta generosidad del presidente, sumamente agradecida, pero, además, vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que vamos a continuar con la Cuarta Transformación, que no va a haber marcha atrás, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que vamos a seguir gobernando con el principio de: “Por el bien de todos, ¡primero los pobres!