AMLO Replica a Zedillo: ‘No Coincidimos; Cuando Él Era Presidente No Había Democracia’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió hoy 25 de enero de 2024 a las declaraciones del exmandatario de México Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien señaló que se debe rescatar la democracia, asegurando que durante su sexenio eso no existía.

Durante un evento privado llevado a cabo el 24 de enero de 2024, Ernesto Zedillo Ponce de León señaló que el gobierno de izquierda es un retroceso y por ello es necesario rescatar a la democracia, de cara a las elecciones que se celebrarán en México el próximo 2 de junio.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador dijo que los planteamientos de Zedillo van más al terreno de lo político. "Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa; nada más, como se sabe, pensamos distinto".

No coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo como presidente yo sostengo que no había democracia, fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos distintos y contrapuestos.

Andrés Manuel López Obrador dijo que para el expresidente de México "el neoliberalismo es un modelo viable, para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que, por cierto, también de manera lógica lo siguen apoyando a él".

El mandatario mexicano criticó que "cómo no lo van a apoyar (los neoliberales) si los rescató de la crisis. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción".

Tras la insistencia por el señalamiento hecho por Zedillo en torno a que el gobierno de izquierda es un retroceso y hay que rescatar a la democracia, López Obrador reviró: "Sostengo que no había democracia (durante su administración) porque eso es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba, y eso, según la definición aristotélica, se llama oligarquía con fachada de democracia, pero en los hechos es un gobierno faccioso que no esté pensando en beneficiar al pueblo".

Además, criticó que durante la administración de Zedillo convirtió "las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, quién piensa y actúa así: un oligarca, un demócrata no, porque si se trata de rescatar un demócrata dice vamos a rescatar al pueblo, a los pobres".

Es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia: que no haya pensamiento único, y no es para ‘agarrarnos a piñazos’ son ideas distintas.

Por último, López Obrador aprovechó el tema para anunciar que "lo que pienso de él (Zedillo), lo trato en el próximo libro, que ya va a salir a principios de febrero".

