AMLO: A México No le Corresponde Detener a Putin si Asiste a Toma de Protesta de Sheinbaum

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró en su conferencia mañanera de hoy, 8 de agosto de 2024, que a su Gobierno no le corresponde detener a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en caso de que acepte la invitación a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, el próximo 1 de octubre.

“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde, nosotros estamos en contra de la guerra, estamos a favor de la paz”, dijo.

La reacción del presidente López Obrador se dio después de la invitación que hizo Claudia Sheinbaum a los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, entre ellos Rusia, aunque hasta el momento no se sabe qué países han confirmado su asistencia.

“Ya lo explicó la presidenta, México tiene relaciones con casi todos los países del mundo”, expuso López Obrador.

Las declaraciones de López Obrador se dan después de que la Embajada de Ucrania en México emitió un comunicado en el cual agradece la invitación al presidente Volodymyr Zelenskyy y señala que “confiamos en que el Gobierno de mexicano cumpliría en todo caso con la orden internacional de detención” en referencia a Putin.

📝 En relación con la información surgida sobre la decisión de invitar a Vladimir #Putin a la toma de posesión de la Dra. Claudia #Sheinbaum como nueva presidenta de #México, así como para responder a las varias consultas de los medios de comunicación informamos lo siguiente: pic.twitter.com/ml99mbrlAX — Embajada de Ucrania en México 🇺🇦 (@UKRinMEX) August 7, 2024

Relación con Ecuador y Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se descartó a Ecuador y Perú, ya que existen diferencias con ambos países.

“Ahora no hay relaciones con Ecuador, porque invadieron nuestra embajada, y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los Gobiernos, pero no de los pueblos porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú”, expuso.

Recordó que invitaron a todos los Gobiernos con los que México tiene relaciones y argumentó que cada uno de ellos decidirá si asiste o no asiste, además aseguró que todo tiene que ver con la política diplomática de México.

Justifican invitación a Putin y mandatarios del mundo para toma de protesta de Sheinbaum

Durante su conferencia del 7 de agosto de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, y Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores (SRE), explicaron que la invitación a la ceremonia de toma de protesta del 1 de octubre se envió a todos los países con los que México mantiene relaciones y dieron a conocer que hasta el momento no se han recibido confirmaciones.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la invitación a mandatarios de países como Rusia, Israel y Venezuela, por lo que dijo que eran notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión.

Sobre este mismo tema, Juan Ramón de la Fuente informó que se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en el envío de una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones, “sin hacer exclusiones”.

