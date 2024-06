AMLO y Sheinbaum en Oaxaca: “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”

En Huatulco, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ratificaron que el principio a seguir en el país es que, por el bien de todos, primero los pobres.

Aquí, por ello, se entregaron escrituras en su mayoría a mujeres, también la segunda y última parte de los apoyos que se dieron a 31 municipios para reconstruirse tras los daños del huracán Agatha, considerado el más poderoso que haya tocado la costa del Pacífico hasta mayo del 2022.

El pueblo manda, dijo el presidente, y si se equivoca, vuelve a mandar.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

El gobierno estaba ocupado en atender nada más a unos cuantos, los de arriba, los potentados; eso padecimos durante mucho tiempo, y ahora es distinto, ahora es el pueblo el que tiene la batuta, el pueblo manda y, si se equivoca, vuelve a mandar, se están destruyendo los mitos que se fueron creando con el paso del tiempo, los mitos de que el pueblo es manipulable, que al pueblo, decían, se le puede jugar el dedo en la boca, tomen su Champotón, no queremos democracia a medias, queremos democracia completa. Que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos”.

La virtual presidenta electa explicó que, adicional a los programas sociales que ya están en vigor a propuesta suya también en su gobierno -por ejemplo- se entregarán apoyos a las mujeres entre 60 a 64 años de edad.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Aquí se detalló cómo, ante los daños causados por el huracán Agatha, con la ayuda de 114 brigadas se llevó ayuda de emergencia y después para la reconstrucción a 31 municipios y una población superior a las 20 mil familias a quienes se les entregaron paquetes de enseres y apoyos a los municipios en total por más de 2 mil 380 millones de pesos.

El presidente insistió en que el presupuesto público es dinero del pueblo y para el pueblo, también insistió en resaltar la importancia de la elección de una mujer para encabezar el próximo gobierno.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Tuvo la decisión, el tino, el pueblo de México, de elegir a una mujer con muchas convicciones, es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos, no es nada más lo mejor para nuestro movimiento, no, es lo mejor para nuestra nación, para nuestro querido país para todos, sean del partido que sean o no tengan ninguna organización política. Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos, a escuchar a todos, pero le va a dar preferencia a los más humildes porque por el bien de todos primero los pobres”.