AMLO y Sheinbaum Supervisan Avances de Centro de Aduanas en Nuevo Laredo

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, acompañó este sábado 15 de junio de 2024 al presidente Andrés Manuel López Obrador a supervisar la construcción del Nuevo Centro de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sheinbaum dijo que esta obra va a mejorar el comercio y va a seguir combatiendo la corrupción donde todavía se encuentre

Hoy tuve la oportunidad de acompañar al presidente @lopezobrador_ para conocer el avance del programa de infraestructura, modernización y desarrollo de tecnología de las aduanas de México. Lo hicimos en el Nuevo Centro de Aduanas de México que se está construyendo en Nuevo Laredo. Algo impresionante que nos va a ayudar muchísimo para mejorar el comercio, pero también para seguir avanzando en acabar con la corrupción donde todavía se encuentre. Nos acompañó @Dr_AVillarreal, gobernador de Tamaulipas; el General secretario, Luis Cresencio Sandoval González; y el General retirado, André Georges Foullon Van Lissum, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

AMLO y Sheinbaum Visitan Pasta de Conchos y se Reúnen con Familias

El viernes 14 de junio, una buena noticia trajo hasta Nueva Rosita, Coahuila, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El hallazgo de los cuerpos de 13 personas en lo que fuera la mina 'Pasta de Conchos' que se presume corresponden a mineros que quedaron atrapados en febrero de 2006.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Los avances en la recuperación permitirán dar elementos para el esclarecimiento de lo ocurrido y también por supuesto a sanar no sólo lazos familiares, sino también de todo nuestro país. Quiero expresarles que, si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad, y la misma determinación que ha tenido el presidente

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Deseo con toda mi alma que antes de irnos, pues ya tengamos a los mineros con nosotros, pero, como lo dijo Claudia y eso me da mucha tranquilidad, si por alguna circunstancia, porque saben ustedes que no es un asunto sencillo, pues si por alguna circunstancia, no lo logramos, pues ya escuchamos el compromiso de Claudia de continuar con esta noble labor de rescate a los mineros

La virtual presidenta electa refrendó que buscará consolidar el humanismo que sostiene a la cuarta transformación.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Las obligaciones que nos manda a nosotros el humanismo y la fraternidad como mexicanos y como mexicanas, pero también que son principios del movimiento con el cual llegamos a la Presidencia de la República, de la cuarta transformación significa no tolerar la indiferencia ante el dolor. No podemos ser ajenos cuando alguien sufre.

Secretaria de Gobernación asegura que no hubo explosión en la mina

La secretaria de Gobernación marcó indicios relevantes para la investigación en el sentido de que en el sitio en que se encontraron los restos de los cuerpos, no hay señales de haber existido alguna explosión.

Hubo momentos de abucheos, como cuando se presentó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y cuando a éste le tocó turno de hablar; momentos emotivos cuando las viudas y la madre de un minero atrapado en la mina agradecieron las labores de rescate y la voluntad del gobierno de devolverles a sus muertos; y cuando el presidente destacó el momento que vive México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Se están dando cambios nunca vistos. Imagínense lo que es que por primera vez en siglos la que gobierne nuestro país, nuestro querido México, sea una mujer, eso es algo excepcional no es que llegó una mujer a ser presidenta, sino que llega una mujer por voluntad del pueblo que tiene experiencia que está bien preparada / me voy a jubilar y me voy a ir muy tranquilo, muy satisfecho porque va a quedar el país en muy buenas manos, es lo mejor que le puede pasar al país en estos tiempos

Adelantó que existen las condiciones para recuperar la fuente de trabajo en Altos Hornos y que si no le alcanza su gobierno para solucionarlo quedaría a la próxima administración concretarlo.

AMLO dijo que ya no invitará más a Sheinbaum

Si bien el presidente al inicio del evento señaló que le daba mucho gusto iniciar aquí una gira por varias regiones con la virtual presidenta electa, al final anunció que ya no la invitaría más porque ella está muy ocupada, literalmente señaló:

Ya no voy a seguir invitando a Claudia porque ella tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, yo ya estoy entregando y ella tiene que hacerse cargo de lo que va a tener que llegar, a lo que va a tener que venir para que no falte el agua, para que no falte el trabajo para que siempre haya bienestar.

En una Tarjeta Informativa, el equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que “lamentablemente el vehículo en el que viajaba la avanzada de la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un accidente vial en Monclova, Coahuila, resultando varias personas lesionadas”. Claudia Sheinbaum se detuvo para conocer el estado de las personas. Y lamentaron que “en el otro vehículo falleció una persona”. Aseguraron que los tripulantes de ambos vehículos reciben atención por parte del gobierno federal, estatal y el equipo de la doctora Sheinbaum.

