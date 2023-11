‘Uno Tiene que Aprender a Autolimitarse’: AMLO sobre Suspensión de cuenta de Fox en X

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy en torno a la suspensión de la cuenta del expresidente Vicente Fox Quesada, de la red social X, y señaló que además de estar en contra de la censura "uno debe aprender a autolimitarse".

El 28 de noviembre, Vicente Fox acusó que su cuenta de X, antes Twitter, fue suspendida "sin notificación alguna y de forma arbitraria", y aseguró que su equipo ya trabaja "para resolver este tema".

La cuenta del expresidente dejó de estar activa después del 25 de noviembre, luego de comentarios que realizó sobre Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador se pronunció porque no halla censura por externar pensamientos e ideas; sin embargo, alertó que "todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, indebida, tiene un efecto de búmeran, se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera".

Por eso, hay que aprender a autolimitarnos y no odiar, y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos.

Tras los comentarios que recibió por parte de Vicente Fox, Mariana Rodríguez escribió en su cuenta de X: "Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre".

No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar (…) Lo que usted hizo, se llama violencia.