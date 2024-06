¡Noticia Mundial! Así Destacó Prensa Internacional a Claudia Sheinbaum por Virtual Triunfo

El triunfo virtual de Claudia Sheinbaum para convertirse en la primera presidenta de México fue destacado por la prensa internacional y aquí recopilamos las mejores reacciones de los medios de diferentes partes del mundo.

La candidata por la Coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganó la elección a la Presidencia de la República este domingo 2 de junio de 2024 con un porcentaje entre el 58.3% y 60.7% de la preferencia de los votantes.

En una nota previa te mostramos cómo Claudia Sheinbaum fue felicitada por presidentes, mandatarios y exgobernantes del mundo por su victoria en las Elecciones 2024 en México.

Los medios más importantes del mundo destacaron la victoria de Sheinbaum y el hecho de que se trata la primera mujer en ser presidenta de México. Así fue cómo dieron a conocer la noticia a sus seguidores:

El medio estadounidense escribió: "Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México. En una votación histórica, se convirtió en la primera mujer y la primera persona judía elegida para el cargo.

"Sheinbaum, científica climática y ex alcaldesa de Ciudad de México, prevaleció en lo que las autoridades llamaron la elección más grande en la historia de México, con el mayor número de votantes y la mayor cantidad de escaños en juego.

En representación del partido gobernante, hizo campaña con la promesa de continuar el legado del actual presidente de México y su mentor, Andrés Manuel López Obrador.

Breaking News: Claudia Sheinbaum has won Mexico’s presidency. In a historic vote, the climate scientist became the first woman and first Jewish person elected to the position. https://t.co/sEvCg5Bvee pic.twitter.com/6mKNrWpqXP