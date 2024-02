Comisión de Quejas del INE Ordena Bajar Promocionales de Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar los promocionales de radio y televisión de Morena que invita a asistir al Zócalo el próximo 1 de marzo.

Por mayoría de dos, los consejeros consideraron que este tipo de promocionales no están permitidos en el periodo de intercampaña, ya que está pautado entre el 22 y el 28 de febrero.

Al respecto Arturo Castillo, consejero del INE indicó:

Me parece que promocionar lo que se está denunciando en este asunto no tiene un carácter meramente informativo, y para esto me remito a lo que dice: ‘Este 1 de marzo a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, defendamos juntas y juntos, la libertad, la democracia y los derechos’. Es decir, este promocional está haciendo un llamado a la acción