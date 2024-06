Conapred Condena Acto Homofóbico del Sindicato del Infonavit y Atiende Denuncia

La noche del martes 4 de junio, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) condenó las muestras de odio, machismo, homofobia y discriminación ocurridas al exterior del edificio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde se rompió una bandera LGBTQ+ por parte de integrantes del sindicato de esa institución.

El secretario general del sindicato del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, ordenó retirar los pendones arcoíris colocados en la fachada del edificio de la sede nacional de la institución, al sur de la Ciudad de México, algo que había ocurrido con normalidad cada junio desde hace cinco años, por el mes del orgullo LGBTQ+.

Eso que están haciendo me parece que es indigno, es indigno porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. Que no me vengan con que 'es el día de esto, es el día del otro, que es el día del más allá'