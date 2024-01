Ernestina Godoy Aceptó la Candidatura al Senado: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que Ernestina Godoy aceptó la propuesta de Claudia Sheinbaum para participar en la encuesta que la definiría como candidata al Senado de la República.

Entrevistado en el marco del cuarto y último informe de labores de la fiscal, el líder morenista respaldó el anuncio de Ernestina Godoy de salir a la calle a partir de este miércoles a informar de la operación de los llamados cárteles inmobiliarios de la alcaldía Benito Juárez, y del de trata de personas, en contra de los que actuó la extitular de la Fiscalía General de Justicia capitalina. Así lo expresó Mario Delgado, presidente de Morena.

Precisó que Ernestina Godoy sería postulada en la segunda fórmula, ya que en la primera estará el exjefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch.

Con un reproche a los diputados del PAN y PRI que votaron en contra de su ratificación cuatro años más como fiscal capitalina, Ernestina Godoy rindió su cuarto informe de labores.

En el Altar a la Patria y frente a la secretaria de Gobernación, el fiscal general de la República, el jefe de Gobierno y funcionarios federales y locales, senadores, diputados e integrantes de colectivas, hizo un recuento, en 44 minutos, de los logros al frente de Fiscalía.

Como la reducción del 60% de los delitos de alto impacto en la capital del país, del 42 por ciento del homicidio doloso, del 53 por ciento el robo de vehículos, de la detención de mil 600 objetivos prioritarios y de 102 líderes de bandas criminales de los cárteles de Tláhuac, la Unión Tepito, los Rodolfos o los Tanzanios, así como el rediseño de la institución.

Hoy concluye mi periodo al frente de la Fiscalía e inicia un ciclo que me anima y me llena de alegría, para mí no significa una derrota personal, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y con entereza, hemos puesto a las víctimas al centro. No negociamos la ley ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes del PRI y del PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio de su voto por la ratificación