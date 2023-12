AMLO Recomienda Consulta en CDMX por Corridas de Toros: 'Yo les Ayudo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 8 de diciembre en torno al levantamiento a la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México, por lo que llamó a realizar una consulta ciudadana, la cual se ofreció a asesorar.

El 6 de diciembre, por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocaron la suspensión definitiva otorgada a una asociación civil que prohibía actividades taurinas en la Plaza México.

Los ministros determinaron que la asociación civil que inició el juicio no acreditó la existencia de una afectación inminente e irreparable en su contra, en lo que se resuelve el fondo del juicio.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador fue abordado por una representante que se identificó como antitaurina, quien le pidió apoyo para frenar lo que considera, incluso, una violación a los derechos de la niñez.

Al respecto, el Presidente llamó a "que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. En este caso sería lo mejor para todos y tienen confianza".

Hay que ver si legalmente es posible en la Ciudad de México, en la legislación, para que sea una consulta cuyo resultado se pueda aplicar, que sea vinculatoria; es cuestión de ver el marco legal.

Ante el señalamiento de la necesidad de que la consulta sea vinculatoria, López Obrador se comprometió a revisar el marco legal, incluso, ofreció su asesoría sobre el tema.

"No solo es un asunto legal sino moral para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas, que son de interés de mucha gente, solo algunos servidores públicos, que dependan del pueblo, no hay que tenerle miedo, hay que confiar", dijo López Obrador.

Yo les ayudo, nada más déjenme ver cómo está el marco legal y les hago la recomendación porque la Constitución general sí tiene el límite del 40% de la participación para que pueda ser vinculatoria, pero a lo mejor en la CDMX no, o el porcentaje es menor.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo federal aseguró que "si hay un lugar donde hay conciencia del respeto que debe haber a los animales es aquí. En todos lados, pero más aquí".

E insistió en que "yo voy a apoyarles abiertamente, nada más que necesito conocer qué opinan los demás porque yo represento al pueblo; hay muchos temas donde sí hace falta conocer la opinión de todos, no imponer, ni siquiera el Congreso debería resolver sobre estos temas, donde hay opiniones encontradas".

Por último, recordó que alista una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional "para la protección de animales".

