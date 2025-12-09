Ley de Igualdad Sustantiva: ¿En qué Consisten 17 Leyes a Favor de Mujeres Aprobadas en Senado?

El pleno del Senado de la República aprobó este martes 9 de diciembre de 2025 un paquete de reformas a 17 leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. La votación registró 107 votos a favor en lo general, mientras que en lo particular se obtuvieron 72 votos a favor y 29 en contra.

Las reformas son resultado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es armonizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estos temas. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, había adelantado días antes la agenda legislativa que incluía estos dictámenes para avanzar en la política nacional de igualdad.

¿Qué se modificó en la Ley de Igualdad Sustantiva?

El proyecto de decreto, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las siguientes leyes:

1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

2. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

3. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

4. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

5. Ley General de Desarrollo Social

6. Ley General de Salud

7. Ley General de Educación

8. Ley del Seguro Social

9. Ley de Migración

10. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

11. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

12. Ley de Planeación

13. Ley de Vivienda

14. Ley Federal del Trabajo

15. Ley Federal del Derecho de Autor

16. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

17. Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Entre las modificaciones destacadas se encuentran reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, la reforma que concentró mayor atención fue la modificación a los artículos 260 y 266 del Código Penal Federal en materia de abuso sexual, impulsada por las bancadas de Morena, PT y PVEM.

Durante la discusión en el pleno, se explicó que la reforma al Código Penal Federal coloca el consentimiento como elemento central del tipo penal. Una senadora de la comisión de equidad de género señaló que:

ya no se podrá argumentar que una mujer se quedó callada mientras hubo un abuso sexual, que no lo denunció, que guardó silencio mientras toleraba ese abuso, no, esto ya no va a ser un argumento para decir que fue consentido

Las modificaciones establecen sanciones que pueden alcanzar hasta 7 años de prisión para quienes cometan abuso sexual. Además, se incorporaron agravantes que podrían incrementar hasta en un tercio la pena, como cuando el delito se comete con violencia física, psicológica o verbal; cuando es ejecutado por dos o más personas; en lugares despoblados o poco accesibles; o cuando existe una relación de custodia, guarda, tutela o dependencia económica entre el agresor y la víctima.

La reforma busca eliminar áreas de impunidad que existían en la legislación anterior. Según lo expresado en tribuna, tocamientos no consentidos en el transporte público, oficinas o lugares privados ahora serán sancionados, y situaciones donde las víctimas son obligadas a desnudarse delante de otras personas, incluso por sus parejas, podrán ser denunciadas y perseguidas penalmente.

Todas las fracciones parlamentarias expresaron su respaldo a la iniciativa durante la sesión. La reforma se inscribe en el esfuerzo por adecuar el marco legal mexicano a los estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Adicionalmente, el Senado acordó declarar el año 2026 como el año de Margarita Maza Parada, en homenaje a quien acompañó al presidente Benito Juárez García en su lucha por el Estado Laico y la soberanía nacional. La sesión también contempló la elección de las y los senadores que integrarán la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Las reformas aprobadas forman parte de un paquete legislativo más amplio orientado a garantizar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia contra las mujeres en México, cumpliendo con compromisos constitucionales y obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

