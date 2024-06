Fernández Noroña Responde a AMLO y Descarta Abandonar Bancada de Morena en el Senado

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), anunció que a pesar de su inconformidad por no ser quien coordinará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, permanecerá en esa fracción parlamentaria y apoyará desde el primer día de su mandato a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México.

En conferencia de prensa hoy, 27 de junio de 2024, en el Instituto Nacional Electoral (INE), el legislador también dejó en claro que no romperá relaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo porque mi lugar destacado, perdón que pueda sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie más que el pueblo de México (…) no me lo da un cargo. Sería absurdo que yo vaya en contra del movimiento.

Seguirá unidad del movimiento

De igual manera, Fernández Noroña expresó que la situación actual no generará, “bajo ninguna circunstancia”, que él rompa la unidad del movimiento.

Este pésimo escenario no evitará que defienda hasta el último segundo de su mandato al compañero López Obrador.

Lo anterior luego de que ayer, el presidente de la República habló sobre el porqué el diputado del PT no ha sido llamado al gabinete de Sheinbaum, pues expresó que los acuerdos que se hicieron en el proceso fueron con militantes y dirigentes de Morena.

No buscará ocupar dirección de cargo en el Senado

Durante la rueda de prensa, Fernández Noroña dijo que tampoco buscaría encabezar ninguna Comisión importante en el Senado y lo único que exigiría sería el respeto al uso de la tribuna.

Sin embargo, lamentó que no se haya cumplido el acuerdo entre Morena y sus aliados para que quien ocupara el segundo y tercer lugar de la contienda interna (para determinar al candidato presidencial del movimiento), coordinaran las bancadas de las cámaras de Diputados y Senadores.

“¿Para qué nos permitieron participar?”

Precisó que nunca se ha afiliado ni al PT ni a Morena, solo fue militante del PRD hace años.

Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de Morena (…) para qué nos permitieron participar si éramos de chocolate.

“Si me afilio a Morena dirán que me acabo de afiliar, esa no es la discusión (…) ¿Somos un movimiento donde hay compañeros de primera y de segunda? (…) No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad; deseo y exijo que sea la última”, añadió.

También confió en que, durante el mandato de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sí conozca el despacho presidencial. “Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República (…) yo no conozco el despacho presidencial”, dijo.

Con información de N+.

