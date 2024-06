Poder Político, Parte de las Dinastías en México: Familias 'se Heredan' Cargos Públicos

Los cacicazgos en México están lejos de erradicarse y heredarse el poder entre familias se ha vuelto una costumbre en nuestro país.

Apellidos y familias que se aferran a vivir del erario, tolerados por los partidos políticos, son una práctica común, sobre todo en los municipios.

El clan Vieyra

Conocidos como El clan Vieyra, los hermanos Giovanni, Uruviel y Ramiro González Vieyra, de Movimiento Ciudadano (MC), se repartieron tres municipios del estado de Puebla.

Al mismo tiempo gobernarán Tlachichuca, de donde son oriundos y donde ya gobernó toda la familia. Luego extendieron su dominio a Chalchicomula de Sesma y tras la pasada elección abarcarán San Nicolás Buenos Aires, municipios colindantes pegados al volcán “Pico de Orizaba”.

Se trata de una familia que lleva 20 años en el poder; la dinastía la empezó el padre de ellos, que también fue alcalde de Tlachichuca.

El menor de “Los 3 González” rechazó que sean caciques.

“El trabajo es el que nos respalda, el cariño, el sentimiento, el progreso que nosotros hemos inyectado a cada uno de los ciudadanos”, dijo en mayo Giovanni González Vieyra, alcalde electo de Tlachichuca, Puebla.

Despierta confirmó que la fiscalía anticorrupción de Puebla investiga por diversos delitos a Uruviel, alcalde reelecto de Chalchicomula, conocido como Ciudad Serdán.

Dos matrimonios se traspasarán el poder

Del otro lado del estado, en los municipios Zacatlán y San Andrés Cholula, dos matrimonios se traspasarán el poder.

En Zacatlán, Bety Sánchez, del partido Morena, sucederá en la alcaldía a su esposo.

En San Andrés Cholula, la panista Lupita Cuautle relevará en el cargo a su esposo.

“No es una herencia. Tengo experiencia, una carrera propia”, argumentó Bety Sánchez, alcaldesa electa de Zacatlán, Puebla.

Por su parte, Lupita Cuautle, alcaldesa electa de San Andrés Cholula, Puebla, indicó: “A mí nadie me dejó el lugar y nadie me lo heredó, no, yo lo he trabajado también”

En Amozoc, municipio pegado a la capital poblana, los hermanos De la Rosa Romero, seguidores de la Luz del Mundo, se hicieron del control.

Severiano Margarito de la Rosa, de Morena, heredará la presidencia de su hermano Mario, quien lleva dos periodos consecutivos como alcalde.

Otros casos en Yucatán

En el estado de Yucatán ocurre algo similar. En Tahdziú, los esposos Pedro Yah Sabido y María Teresa Yérvez Vera son conocidos como el “matrimonio presidencial”.

Pedro Yah será alcalde por tercera vez y sucederá en el cargo a su esposa.

En 2015 fue presidente municipal por el Partido Verde. En 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2021 le heredó la presidencia a su esposa y en 2024 retomará el cargo que le dejará su esposa, solo que ahora con otro partido político: Nueva Alianza.

Con esta nueva administración el matrimonio Yah-Yérvez hará doce años ininterumpidos en la presidencia de uno de los municipios más pobre de Yucatán.

En Maxcanú, la familia May-Catzín se adueñó del municipio.

Camilo Ferdinand May Catzín, alias “papucho”, del Partido Verde, heredará el cargo de su padre, el cuatro veces alcalde, Camilo May Cauich, mientras que su madre, Reyna Marlene Catzín, fue alcaldesa en tres ocasiones.

En el pueblo mágico Maní, los hermanos Interián Bojórquez están formando una dinastía.

Fredi Evaristo Interián, postulado por el PAN ganó la reelección, en 2021 sucedió en el cargo a su hermano Aarón de Jesús. Con el nuevo periodo harán casi 10 años en la presidencia.

Elecciones acaban con dos dinastías en Nuevo León

En contraste, el 2 de junio acabó con dos dinastías en Nuevo León.

La familia Lozano se quedó sin alcaldía y diputación en el municipio Pesquería.

Miguel Ángel Lozano Munguía y Patricio Lozano, padre e hijo, buscaban una vez más traspasarse el poder, pero perdieron.

En el municipio Juárez, los hermanos Treviño Cantú también se quedaron con las ganas de seguir en la alcaldía, el 2 de junio pasado perdieron la elección.

No obstante, perpetuarse en el poder no es solo en las alcaldías, este año también se verá en el Congreso de la Unión.

