Huachicol Fiscal: Sheinbaum Prevé Más Detenciones; Descarta Relación con Tráfico de Armas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que habrá más detenciones por el caso de huachicol fiscal y que la Fiscalía General de la República (FGR) debe definir si el tráfico de armas está relacionado con el contrabando de combustible.

Por el caso de huachicol fiscal, en el que están involucrados elementos de la Secretaría de Marina (Semar), autoridades detuvieron a 14 personas y decomisaron 10 millones de litros de combustible, en Tamaulipas

En la conferencia mañanera de hoy,19 de septiembre de 2025, Sheinbaum Pardo mencionó que la carpeta de investigación, por el caso de huachicol fiscal, "está abierta por contrabando de combustible y por falsificación de documentos de aduanas".

Investigación no es por tráfico de armas, señala Sheinbaum

Cuestionada sobre si el caso de huachicol fiscal está también relacionado con tráfico de armas, la mandataria dijo que la FGR deberá definirlo, pero subrayó que la investigación se centra en contrabando de combustible y falsificación de documentos.

Siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones, por lo que nos informa la Fiscalía.

