INE Presenta Propuesta de Reforma Electoral: Estos Son los Puntos Centrales

El Consejo General del INE entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside el morenista Pablo Gómez, el documento final con más de 200 propuestas para cambiar la ley.

Aclararon que no todas las propuestas son avaladas por todos los consejeros, pero fue lo que pudieron construir.

Entre las propuestas se sugiere preservar los diputados plurinominales, el servicio profesional del INE, la existencia de los OPLES, revisar la sobrerrepresentación legislativa y fortalecer la autonomía del Instituto y su presupuesto.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dijo que hay "que fortalecer al INE en su autonomía, claro en el respeto que se merece en el aspecto presupuestal, es por supuesto una petición que hay que hacer".

Por su parte, Martín Faz, consejero electoral del INE, habló sobre el presupuesto:

Autonomía, en donde incluso estamos sugiriendo que el presupuesto, sea un presupuesto de carácter dinámico, vinculado el Producto Interno Bruto del país, de tal manera que se impida que pues haya variaciones presupuestales

Video: INE Presenta su Propuesta en Materia Electoral; ¿Cuáles Son los Puntos Centrales?

Rechazo a una de las propuestas

El presidente de la Comisión Presidencial rechazó la propuesta de llevar a la Constitución una fórmula para que el INE reciba un presupuesto vinculado al PIB.

No tienen que ver, y si decrece el PIB ¿qué hacemos? ¿Le quitamos dinero a Instituto, a los órganos de la judicatura? No podemos indexar de esa manera. ¿Qué sentido, tendría indexar el presupuesto del INE? ¿Quiere decir que no se puede economizar nunca? ¿Que no se pueden bajar los gastos y elevar la eficiencia? O sea, el conservadurismo más terrible que puede haber. ¿Siempre vamos a gastar lo mismo o más, según el PIB?

Advirtió que ninguna reforma electoral se ha logrado por consenso, y en esta, no aspiran a lograrlo.

Recordó que, en el pasado, los consejeros obedecían a los partidos que los nombraban y les pidió ser diferentes, tomar la estafeta y sancionar, porque en materia de fiscalización, sí habrá cambios.

Criticó que los consejeros electorales votaban conforme a lo que los partidos que los nombraban les decían.

El gobierno no quiere consejeros avasallados en ningún órgano; algo que nos preocupa mucho es la cuestión de la fiscalización, va a haber cambios necesarios. A ustedes les toca ahora, ustedes tienen la estafeta, hacer lo que otros no hicieron porque de que se puede, se puede. ¿Es arriesgado? Sí. Nosotros obviamente no aspiramos a un consenso, ustedes mismos no lo tienen. Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir que se da su propio gobierno y su propia ley

Bajo el mandato de la ley

La presidenta del INE dejó claro que finalmente aplicarán lo que mandate la nueva ley.

El INE ha sabido adecuarse a las reformas y esta no va a ser la excepción

Por su parte, Pablo Gómez confirmó que entregará este miércoles un proyecto de reforma constitucional a la presidenta Sheinbaum para que ella decida qué incluirá en la iniciativa que enviará al Congreso.

Con información de Claudia Flores

